🚗 В Башкирии налоговых должников ловят вместе с судебными приставами и сотрудниками ГАИ

С начала 2025 года в республике Башкортостан арестовали 792 объекта имущества на сумму 379 млн. Так налоговики взыскали уже 164 млн рублей.

В Башкирии налоговики проводят совместные рейды с судебными приставами и сотрудниками ГАИ (ГИБДД) в отношении налоговых должников. Об этом сообщило региональное УФНС.

Рейды проходят регулярно на территории всех населенных пунктов, не только на дорогах, но и на парковках. Когда находят должника, у него арестовывают имущество, могут эвакуировать авто на спецстоянку.

«С начала 2025 года арестовано 792 объекта имущества на сумму 379 млн рублей, из них уже больше 277 жителей оставались без своих автомобилей. В результате мероприятий удалось взыскать более 164 млн рублей», — уточняет УФНС.

Например, арестовали автомобиль «Мазда 6», владелец которого сможет вернуть машину после уплаты более 3 млн налогового долга.

УФНС напоминает – узнать, есть ли долги по налогам, можно так:

в ЛК на сайте ФНС или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

через МФЦ;

в личном кабинете на Госуслугах.

Как погасить задолженность:

через сервисы Личный кабинет для физических лиц, Уплата налогов и пошлин, мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

через Госуслуги, банковские приложения, в офисах банков или платежных терминалах.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.