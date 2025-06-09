💬 Глава Минцифры: национальный мессенджер презентуют летом 2025 года
Министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о планах провести презентацию национального мессенджера уже летом 2025 года.
«Я думаю, что летом коллеги сделают большую презентацию публичную, как поэтапно функционал будет создаваться и реализовываться», — сказал Шадаев.
Также он добавил, что к пользователям не будут предъявлять «какие-то сверхтребования по идентификации», но в мессенджере будет нельзя авторизоваться через подменный или виртуальный номер.
11 июня 2025 года Госдума может рассмотреть законопроект о создании многофункционального цифрового сервиса, там же и будет работать национальный мессенджер.
VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.
Комментарии1
Понятно, значит, авторизация через Госуслуги или аккаунт ВК