Минпромторг запускает конкурс на получение субсидий для финансирования НИОКР

С 9 июня по 9 июля 2025 года бизнес может подать заявку на получение субсидий на проведение НИОКР для дальнейшего производства инновационной продукции.

Минпромторг опубликовал решение от 13 февраля 2025 года № 22-68462-00692-Р о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по современным технологиям. Цель программы – стимулировать последующее создание, производство и реализацию инновационной промышленной продукции.

Субсидии на проведение НИОКР дадут из федерального бюджета. Компенсируют до 70% затрат на НИОКР. Срок предоставления субсидии — до трех лет.

Подать заявку можно с 9 июня по 9 июля 2025 год на сайте ГИСП.

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