Клиенты ждут от экосистем компаний полноценные инструменты

Компании все чаще смещают фокус с расширения функциональности на совершенствование пользовательских сценариев с акцентом на вовлеченность, персонализацию и удобство цифрового взаимодействия.

Среди устойчивых трендов — внедрение геймификации. Массовое использование растет, стимулируя регулярное взаимодействие пользователей с сервисами. Пример: игровые проекты Plus City и Plus Daily от Яндекса.

Еще одна устоявшаяся практика — органическое привлечение новых пользователей через подписки. Пример Т-Банка показывает, что передача подписок не только расширяет аудиторию, но и повышает интерес к премиальному функционалу.

Эти тренды развития экосистемных платформ определила исследовательская группа Markswebb. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Также ключевым направлением остается роль искусственного интеллекта. Инструменты вроде ассистента Салют от Сбера обеспечивают интуитивное и быстрое выполнение повседневных задач, таких как оплата счетов или управление умным домом, существенно экономя время пользователей.

Новой тенденцией можно считать углубленное развитие базовых сценариев. Компании улучшают информирование о бонусах и расширяют финансовые инструменты, делая их прозрачнее. Параллельно усиливается продвижение партнерских сервисов, развивается перекрестная интеграция продуктов, возрастает уровень персонализации.

На этом фоне заметно замедление в развитии зрелых направлений. Управление подписками и бонусами практически не меняется, интерфейсы остаются базовыми, а ключевые функции (настройка оплаты или распоряжение баллами) все еще недоступны. Это указывает на неравномерность роста и необходимость доработки текущих решений.

«Несмотря на усилия по улучшению коммуникации, рынок пока делает акцент лишь на верхнем уровне информирования, оставляя за рамками полноценный пользовательский контроль. Чтобы повысить лояльность и вовлеченность, владельцем экосистем важно дать клиентам полноценные инструменты для управления своими данными и преимуществами», — комментирует сооснователь и гендиректор Markswebb Алексей Скобелев.

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