Право на вычет по квартире есть даже при налоговой задолженности

Долги по налогам не влияют на наличие права на имущественный налоговый вычет по НДФЛ.

У ФНС спросили, можно ли получить налоговый вычет на квартиру, если имеется задолженность по налогам, чтобы как раз закрыть эту задолженность.

Да, можно — ответили налоговики.

После завершения камеральной проверки декларации 3-НДФЛ при наличии переплаты денежные средства будут зачтены в счет погашения задолженности в соответствии со статьей 45 НК.

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