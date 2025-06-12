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Имущественный вычет

Право на вычет по квартире есть даже при налоговой задолженности

Долги по налогам не влияют на наличие права на имущественный налоговый вычет по НДФЛ.

У ФНС спросили, можно ли получить налоговый вычет на квартиру, если имеется задолженность по налогам, чтобы как раз закрыть эту задолженность.

Да, можноответили налоговики.

После завершения камеральной проверки декларации 3-НДФЛ при наличии переплаты денежные средства будут зачтены в счет погашения задолженности в соответствии со статьей 45 НК.

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