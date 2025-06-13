Нужно ли отчитываться по инвестиционному страхованию: ответ ФНС

Резиденты обязаны представлять отчеты о движении денежных средств (ОДДС) и иных финансовых активов по счетам в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.

Это установлено ч. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ. Понятие финансовых активов дано в п. 8 ст. 142.1 НК: права требования из договора страхования относятся к финансовым активам.

ФНС спросили, нужно ли подавать ОДДС по инвестиционному страхованию, счет в банке Казахстана.

Специалисты ведомства указали, что вывод о наличии или отсутствии у резидента обязанности сдавать ОДДС можно сделать только в ходе мероприятий валютного контроля на основании изучения документов и информации, являющихся основанием для открытия такого счета и подтверждающих договорные обязательства сторон.

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