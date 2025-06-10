Две компании подали заявки на регистрацию товарного знака Labubu

В России будут использовать бренд для производства тканей, одежды, а также для косметики и парфюмерии.

Две компании в России подали заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Labubu».

2 июня 2025 поступила заявка от компании «Глобал трейд». Товарный знак регистрируется по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых ткани и тканевые покрывала для бытового использования, а также предметы одежды для людей.

6 июня в Роспатент поступила заявка от Natura Siberica. Компания регистрирует товарный знак для производства и продажи в том числе декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.

Labubu — это плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. В последнее время стали популярны в том числе в России.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.