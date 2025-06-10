Две компании подали заявки на регистрацию товарного знака Labubu
Две компании в России подали заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Labubu».
2 июня 2025 поступила заявка от компании «Глобал трейд». Товарный знак регистрируется по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых ткани и тканевые покрывала для бытового использования, а также предметы одежды для людей.
6 июня в Роспатент поступила заявка от Natura Siberica. Компания регистрирует товарный знак для производства и продажи в том числе декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.
Labubu — это плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. В последнее время стали популярны в том числе в России.
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