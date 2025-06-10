Кабмин увеличит эффективность ряда нацпроектов

Власти упростят введение экспериментальных правовых режимов и разработают типовые решения для введения отраслевого регулирования.

На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам обсудили реализацию новых проектов. Глава государства отметил положительные результаты и указал на вопросы, которым нужна доработка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прежде всего – в части повышения качества планирования. Это касается “Промышленного обеспечения транспортной мобильности” и “Средств производства и автоматизации”. И предполагающейся корректировки их финансирования», — сказал председатель Правительства.

Также Президент подчеркнул необходимость ускорения разработки отраслевой нормативной правовой базы. Для этого Мишустин поручил дополнительно проработать вопрос упрощения введения экспериментальных правовых режимов и разработать типовые решения, которые позволят оперативно вводить отраслевое регулирование.

«При корректировке нацпроектов должны быть учтены приоритеты стратегии пространственного развития и завершено включение в них мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов», — добавил глава кабмина.

По его словам, глава государства поручил не сбавлять динамику и уже сейчас формировать новые цели, объективно оценивая свои возможности.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.