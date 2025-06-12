Заказать наличные теперь можно в СберБанк Онлайн

С 2025 года клиентам Сбера больше не нужно приходить в офис, чтобы оформить заявку на снятие крупной суммы наличности.

Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении СберБанк Онлайн и выбрать удобный офис банка в любой точке России, чтобы получить там деньги. Достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в офис» или набрать в поисковой строке «Заказ наличных».

«Клиентам больше не нужно дважды посещать офис: сначала — чтобы оформить заявку, а потом — чтобы забрать деньги. Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а забрать в удобном офисе в любом городе», — сообщил Вячеслав Цыбульников, зампредседателя правления Сбера.

Услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн рублей, 10 тыс. долларов или евро.

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