💳 Родители поддерживают финансовое образование в начальной школе

Аналитики Национальной системы платежных крат (НСПК) провели исследование и выяснили, как родители участвуют в финансовом воспитании детей и какие видят риски при использовании платежных инструментов ими.

Более чем у 50% детей в возрасте от 7 до 11 лет есть доступ к банковской карте — как дополнительной, оформленной к счету родителей. Чаще всего дети сами платят картой за перекусы, школьные обеды, проезд и даже игрушки.

Большинство родителей стараются следить за тратами детей. Но каждый пятый сталкивался с проблемами: от утери карты ребенком до случайных подписок и кражи средств.

«Согласно исследованию, дети осваивают цифровые технологии стремительно — у 92% родителей младшие школьники играют в мобильные игры, у 77% у детей есть личные смартфоны или планшеты. А у пятой части родителей дети могут самостоятельно оплачивать покупки в играх. Родители опасаются финансовых рисков, с которыми сейчас могут столкнуться их дети: фальшивые аккаунты блогеров в соцсетях, поддельные сайты, приложения и акции. Все это может скомпрометировать данные карт, поэтому важно разговаривать с детьми о потенциальных угрозах, научить их распознавать недоброжелателей, а также устанавливать для них лимиты и ограничения в банковском приложении» — рассказала руководитель центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

Почти 80% родителей стараются обучать детей обращению с деньгами, чаще всего «на пальцах».

По мнению большинства родителей (74%), детей нужно обучать финансовой грамотности уже с начальной школы. Каждый третий поддерживает идею отдельного предмета, а каждый четвертый — надеется на участие финансовых организаций в школьном обучении.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.