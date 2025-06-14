НСПК предложила бизнесу свою маркетинговую платформу

Маркетинговая платформа «Национальной системы платежных карт» дает возможность крупному, среднему и малому бизнесу запускать акции с кешбэком для держателей карт «Мир» и пользователей СБП для продвижения своего бренда и работы с базой более 86 млн клиентов.

НСПК сообщает, что можно самостоятельно создавать акции, выбрав из более 60 разных механик: рассчитывать их бюджет, прогнозировать результат, анализировать эффективность, получать отчетность и экономить на маркетинговом продвижении.

Подключиться к платформе лояльности может любая компания малого, среднего и крупного бизнеса. Причем самостоятельно, удаленно и без технических доработок.

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