На рынке стройматериалов начали отзывать некачественную продукцию

Участники рынка строительных материалов в 2025 году переходят к практике добровольного отзыва продукции, не соответствующей требованиям.

Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. По данным ведомства:

проведено более 22 000 профилактических мероприятий;

в 16% случаев бизнес добровольно признает нарушения и отзывает продукцию

установлено, что 67% проверенной продукции не соответствует обязательным требованиям.

В эксперименте по госконтролю участвуют кабельно-проводниковая продукция, цемент, радиаторы отопления, сухие строительные смеси.

«Оборот несоответствующей продукции – это не только экономический ущерб, ведь применение фальсифицированных строительных материалов и изделий приводит к значительной угрозе жизни и здоровью людей, вплоть до летального исхода. Только объединив усилия ответственного бизнеса и органов власти, мы сможем разработать эффективные инструменты защиты, которые обеспечат потребителям доверие к безопасности и качеству приобретаемых товаров», — сообщил Антон Шалаев.

Росстандарт исходит из того, что контроль, профилактика и партнерство — это ключевые инструменты для того, чтобы на рынок попадали только безопасные и качественные стройматериалы.

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