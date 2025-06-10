👜 Сенатор хочет запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать параметры ручной клади

Сейчас авиакомпании по своему усмотрению уменьшают норму бесплатного провоза ручной клади, которая есть в законодательстве.

Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, по которому авиакомпаниям могут запретить самим определять нормы для ручной клади. Поскольку в авиационном законодательстве уже есть нормы по весу и габариту.

В пояснительной записке автор ссылается на практику Верховного суда, который отметил, что авиакомпании уменьшают норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивают право пассажиров на провоз багажа. Кроме того, установленные максимальные габариты ручной клади нарушают требования законодательства и «содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

«Запрет на установление нормы касается самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

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