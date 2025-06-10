Минфин: в 2025 году ИП на УСН должен платить НДС с доходов от обнародованных произведений

Если у упрощенца в 2025 году нет права на освобождение от НДС, налог нужно платить независимо от даты заключения договора и порядка оплаты по нему.

Минфин разъяснил, как в 2025 году должен платить НДС ИП на УСН, который получает доходы от предоставления прав использования обнародованных произведений автора.

С 1 января 2025 года ИП на УСН должны платить НДС. Освобождение получили только те, у кого доход за прошлый год не превысил 60 млн рублей.

В письме от 04.04.2025 № 03-07-11/33546 ведомство напоминает, что предоставление прав использования обнародованных произведений автора признается объектом налогообложения НДС.

То есть, если ИП превысил лимит в 60 млн, то в 2025 году он должен платить НДС в отношении таких операций.

Если раньше ИП работал на УСН, то за периоды до 1 января 2025 платить НДС не нужно.

За периоды использования обнародованного произведения автора начиная с 1 января 2025 года платить НДС нужно независимо от даты заключения договора и порядка оплаты указанных прав по данному договору.

Моментом определения базы по НДС при передаче прав на использование обнародованного произведения автора будет наиболее ранняя из дат:

день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг;

последний день квартала, в котором используются обнародованные произведения автора, независимо от последующих сроков поступления платы.

Если моментом определения базы по НДС будет день оплаты услуг, то на день передачи прав на использование произведения в счет поступившей ранее оплаты (последний день квартала, когда используется обнародованное произведение автора, права на которое передаются по договорам, имеющим длящийся характер) тоже возникает момент определения базы по НДС.

При передаче имущественных прав нужно выставить счет-фактуру: не позднее пяти дней со дня их передачи или со дня получения оплаты/частичной оплаты.

Если ИП работает по агентским договорам, налоговой базой по НДС у принципала будет стоимость имущественных прав, по которой агент продает их покупателю.

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