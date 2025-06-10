Инвестиции в туризм составили больше 1 трлн рублей

Для туристов построили около 14 тысяч новых номеров. Ожидается, что льготные кредиты от государства позволят создать еще 70 тысяч номеров.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что совокупные инвестиции в туристическую инфраструктуру в 2024 году превысили 1 трлн рублей. Это на 35% больше, чем в 2023 году.

В 13 регионах начали работать свыше двух десятков гостиниц, появилось порядка 14 тыс. новых номеров. Также в 55 регионах наладили десятки автомобильных маршрутов.

«У нас есть потрясающее культурное наследие и уникальные природные богатства. Теперь к этим возможностям нужно добавить качество, разнообразие и доступность», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что льготное кредитование позволит построить дополнительно 70 тыс. новых номеров. Для владельцев гостиниц до 2030 года отменили НДС, также они могут получить субсидии на возведение модульных отелей.

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