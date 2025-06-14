💄 💅 Роскачество заключило первое соглашение о сертификации органической косметики

Роскачество и производитель парфюмерно-косметической продукции Арнест ЮниРусь заключили соглашение о готовности к диалогу в области экологической сертификации парфюмерно-косметической продукции.

Документ подписали замруководителя Роскачества Александр Чумак и директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Арнест ЮниРусь Ирина Антюшина в рамках XVI Международного форума «Экология».

Соглашение подразумевает намерение Арнест ЮниРусь провести оценку соответствия производимой ею продукции требованиям проекта ГОСТ для парфюмерно-косметической органической продукции, который пока в разработке.

Стороны подтвердили готовность заключить договор на оказание услуг по сертификации после принятия и вступления в силу ГОСТа.

Подписание этого соглашения названо важным шагом в формировании доверия потребителей к натуральным парфюмерно-косметическим средствам.

«Предполагается, что первым брендом Арнест ЮниРусь, который пройдет сертификацию, станет «Чистая линия». Кроме того, в случае успешного прохождения процедуры сертификации, документом предусматривается возможность инспекционного контроля на местах производства продукции», — сказал Александр Чумак.

Ирина Антюшина отметила, что цель компании — внести вклад в создание прозрачной и научно обоснованной сертификации. Она позволит потребителям получать действительно экологичную продукцию, а рынку — работать по понятным и единым правилам.

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