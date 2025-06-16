Должен ли арбитражный управляющий вести книгу доходов и расходов: ответ ФНС

По полученному доходу арбитражные управляющие отчитываются в рамках декларации по форме 3-НДФЛ.

Налоговики указали, что вести книгу доходов и расходов арбитражному управляющему не требуется.

По итогам календарного года он должен заполнить и сдать в налоговый орган по месту учета декларацию о полученных доходах 3-НДФЛ, а также заплатить в бюджет исчисленный налог.

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