ФНС прояснила, куда подавать заявление на отказ от вычета на ребенка: у себя на работе или на работе первого родителя
При отказе одного из родителей от стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей, второй получит его в двойном размере.
куда подается заявление второго родителя об отказе от вычета на ребенка, у себя на работе или на работе первого родителя🤔?
ФНС разъяснила, что заявление об отказе от вычета подается налоговому агенту первого родителя вторым родителем.
Для получения вычета в двойном размере представляют документ, подтверждающий неполучение стандартных вычетов на детей по месту работы одного из родителей.
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