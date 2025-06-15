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Стандартный вычет

ФНС прояснила, куда подавать заявление на отказ от вычета на ребенка: у себя на работе или на работе первого родителя

При отказе одного из родителей от стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей, второй получит его в двойном размере.

куда подается заявление второго родителя об отказе от вычета на ребенка, у себя на работе или на работе первого родителя🤔?

ФНС разъяснила, что заявление об отказе от вычета подается налоговому агенту первого родителя вторым родителем.

Для получения вычета в двойном размере представляют документ, подтверждающий неполучение стандартных вычетов на детей по месту работы одного из родителей.

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Автор

Самара Комарова

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