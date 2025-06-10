Число платежей по QR-коду и биометрии за год выросло в два раза – Центробанк

В первом квартале 2025 года по QR-коду и биометрии прошло 800 млн платежей на сумму 1,1 трлн рублей.

Россияне все больше пользуются QR-кодами, электронными кошельками, биометрией и другими сервисами, которые позволяют расплачиваться без банковских карт, пишет Банк России.

Так, в I квартале 2025 года прошло около 800 млн платежей с помощью QR-кодов и биометрии. Это почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Общая сумма платежей превысила 1,1 трлн рублей (+389 млрд рублей год к году).

Но основным платежным инструментом все еще остаются банковские карты, хотя число операций с ними уменьшается два квартала подряд. В первом квартале года по картам совершили 14,9 млрд операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 13,6 трлн (-0,2 трлн) рублей.