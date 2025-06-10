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Приложение Мой налог

ФНС объяснила, когда устанавливать приложение «Мой налог» самозанятому не обязательно

Для уплаты налога на профессиональный доход (НПД) можно использовать оригинальное приложение от ФНС либо приложение банка, которое поддерживает соответствующий функционал.

У ФНС спросили, обязательно ли устанавливать приложение «Мой налог», если выписывать чеки и платить налоги в своем банке в разделе для самозанятых.

Если для взаимодействия с налоговым органом использовать приложение для самозанятых кредитной организации, то дополнительно устанавливать приложение «Мой налог» необязательно, считают представители ведомства.

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