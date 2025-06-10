ФНС объяснила, когда устанавливать приложение «Мой налог» самозанятому не обязательно

Для уплаты налога на профессиональный доход (НПД) можно использовать оригинальное приложение от ФНС либо приложение банка, которое поддерживает соответствующий функционал.

У ФНС спросили, обязательно ли устанавливать приложение «Мой налог», если выписывать чеки и платить налоги в своем банке в разделе для самозанятых.

Если для взаимодействия с налоговым органом использовать приложение для самозанятых кредитной организации, то дополнительно устанавливать приложение «Мой налог» необязательно, считают представители ведомства.

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