РФ и Мьянма собираются в сентябре 2025 года отменить визы

В первом квартале 2025 года россияне стали на 60% чаще ездить в Мьянму.

В Минэкономразвития рассказали о планах подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой уже в сентябре 2025 года.

Пока что граждане Мьянмы могут посещать Россию по электронным визам. С января по апрель 2025 года спрос на них вырос в два раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Кроме того, в первом квартале 2025 года число поездок россиян в Мьянму выросло на 60%.

«Важным шагом для дальнейшего развития туристических связей станет подписание межправительственного соглашения о безвизовом режиме. Российская сторона уже готова к его оформлению — соответствующие поручения дал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ожидается, что после смягчения визового режима возобновится авиасообщение между Янгоном и Новосибирском. С октября 2025 года национальный перевозчик Мьянмы будет выполнять по два рейса в неделю — по средам и воскресеньям.

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