Матвиенко: каждый второй товар для детей в России должен быть отечественного производства

Отечественные производители детских товаров всегда должны чувствовать «плечо» государства, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нам важно, чтобы российские дети были полностью обеспечены всем необходимым для интеллектуального, физического развития, для успешной учебы, игр и отдыха», — сказала Матвиенко на церемонии награждения победителей Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок».

По ее словам, еще 15 – 20 лет назад рынок детских товаров в России зависел от импорта, но в последние годы доля отечественных детских товаров выросла с 12% до 35%.

«Это хороший результат, но мы только в начале большого пути. В конце прошлого года Правительство России утвердило новую дорожную карту развития отрасли. И уже через пять лет каждый второй товар для детей в России должен быть отечественного производства», — добавила председатель Совфеда.

Она уверена, что это вопрос не только технологического, промышленного суверенитета, но и суверенитета духовного.

Сенаторы выступают за закрепление приоритета российских товаров при оснащении образовательных организаций и инфраструктуры для детей. Этому вопросу уделят особое внимание на площадке Совета при Президенте по вопросам государственной демографической и семейной политики.

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