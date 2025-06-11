Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе-мае 2025 года
Согласно предварительной оценке Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2025 года составил 14 732 млрд рублей.
Доходы распределились так:
ненефтегазовые доходы федерального бюджета — 10 492 млрд рублей;
нефтегазовые — 4 240 млрд.
Расходы федерального бюджета по итогам пяти месяцев 2025 составили 18 125 млрд рублей.
«Принятая с текущего года траектория нормализации бюджетной политики (выход на нулевой первичный структурный баланс) будет содействовать существенному усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ», — говорится в сообщении Минфина.
Планируется, что это создаст необходимую макроэкономическую и финансовую основу для обеспечения выполнения национальных целей развития.
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