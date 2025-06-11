Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе-мае 2025 года

Согласно предварительной оценке Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2025 года составил 14 732 млрд рублей.

Доходы распределились так:

Расходы федерального бюджета по итогам пяти месяцев 2025 составили 18 125 млрд рублей.

«Принятая с текущего года траектория нормализации бюджетной политики (выход на нулевой первичный структурный баланс) будет содействовать существенному усилению сдерживающего влияния операций бюджетного сектора на инфляционные процессы, а на среднесрочном горизонте поддержит устойчивость бюджетной системы и укрепит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ», — говорится в сообщении Минфина.