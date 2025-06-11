Лимит выплаты по европротоколу для аварий с разногласиями увеличат в два раза

10 июня 2025 года депутаты Госдумы приняли закон об увеличении выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.

Лимит выплаты по европротоколу для аварий с разногласиями повышен со 100 до 200 тысяч рублей. Такой закон приняла в третьем чтении Госдума.

Для получения компенсации нужна будет фотофиксация повреждений.

Если при аварии разногласий нет, условия выплаты по европротоколу остаются прежними. Пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при фотофиксации и до 100 тысяч рублей при ее отсутствии.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Норма об увеличении лимита начнет действовать через 10 дней после опубликования закона.

По данным Банка России, в 2024 году по европротоколу оформили более 40% всех ДТП, заявленных в системе ОСАГО. Размер страхового возмещения более чем в 80% таких случаев не достигал 100 тысяч рублей.

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