Депутаты хотят разрешить фирмы-матрешки

В законопроекте о дропперах неожиданно появилась поправка в ГК о создании фирм-матрешек. Ее могут принять депутаты Госдумы на следующей неделе.

Поправку 9 июня 2025 года внес председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов ко второму чтению. Об этом пишут «Ведомости».

Собеседник издания рассказал, что поправка о фирмах-матрешках нужна для того, чтобы дать возможность менять структуру компаниям, которые попадают под санкции.

Если раньше компания не могла иметь в качестве единственного участника другую фирму, то теперь сможет. До этого исключения делали только для «Почты России», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса» и дочерних АО оборонно-промышленного комплекса, если 100% акций находится в собственности РФ.

Фирмы-матрешки возникают, когда одна компания владеет 100% второй, которой, в свою очередь, принадлежит 100% третьей. С 1995 года закон запрещает создание таких сложных организаций. Это было сделано, чтобы головные компании не могли уклоняться от ответственности своих «дочерних» организаций.

Недавно мы писали, что компании-матрешки снова могут разрешить. Минюст готовит законопроект.

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