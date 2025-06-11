Если компания закрывается в упрощенном порядке, сдать отчетность можно раньше, чем за день до исключения из ЕГРЮЛ – ФНС

Представить отчетность при ликвидации в упрощенном порядке нужно не позднее, чем за день до исключения юрлица из реестра. Но это можно сделать раньше.

Налоговики разъяснили, как подавать отчетность при ликвидации компании в упрощенном порядке.

Ситуация такая: заявление на закрытие ООО в упрощенном порядке подали в марте 2025 года. 20 марта пришло решение о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ. В ООО числится только директор, много лет сдавали нулевые отчеты, долгов никаких нет. Теперь до исключения необходимо подать отчет в связи с ликвидацией.

Компания должна представить отчет РСВ и декларацию по упрощенке до исключения из ЕГРЮЛ – то есть до 20 июня 2025 года.

«Представить отчетность при ликвидации в упрощённом порядке следует не позднее чем за один рабочий день до дня исключения юрлица из ЕГРЮЛ. Возможно представление РСВ ранее 19.06.2025 года», — ответили налоговики.

РСВ в этом случае нужно представить за отчетный период (код периода 31) — полугодие.