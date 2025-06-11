ФНС: в платежках нельзя указывать КБК конкретных налоговых

Распоряжения, которые раньше были и платежными поручениями, и уведомлениями, с 1 января 2024 года не представляются. Однако многие платят налоги, как раньше.

Единый налоговый платеж (ЕНП) учитывается на едином налоговом счете (ЕНС). Есть случаи, когда налогоплательщики указывали в платежных документах не тот ИНН получателя, а некоторые указывали по старинке КБК конкретных налоговых.

Об этом 11 июня 2025 года представители ИФНС России № 15 по г. Москве рассказали на вебинаре «Правила заполнения платежных документов. Типовые ошибки». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Сейчас при перечислении налоговых платежей в реквизите «Поле 104» нужно указать КБК ЕНС — в качестве единого налогового платежа.

С 1 января 2024 года можно представлять только уведомление об исчисленных налогах. Будет ошибкой в платежных документах указывать КБК конкретных налоговых, отличных от КБК единого налогового счета. Из-за этого платежи не поступают в инспекцию, они отражаются только по данным выписок, а это задержка в 2-3 дня, которая может привести к образованию задолженности.

В обязательном порядке нужно заполнить «Поле 104», куда вносят КБК единого налогового платежа. В реквизите КПП указывается 0. Исключение — платежи иностранных организаций, которые работают в России через несколько филиалов.

Если хоть один раз был платеж, то бланк платежного документа сохраняется. Затем достаточно только менять сумму платежа, а остальные параметры перенесутся автоматически.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.