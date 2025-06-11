📄 Форматы фискальных документов поменяют: приказ ФНС 2025

Шрифт на чеках будет крупнее и разборчивее. Добавлены новые реквизиты и теги.

Форма и содержание кассовых чеков скорректированы приказом ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Эксперт по кассовому законодательству сервиса Контур.Маркет Оксана Кобзева рассказала, что бизнесу стоит учесть уже сейчас.

Так, налоговики учли жалобы покупателей на слишком мелкий шрифт и невозможность прочитать написанное в чеках. Теперь для бумажных чеков утвердили минимальную высоту символов — 2 мм и интервал между строками — 0,5 мм.

QR-код на бумажном чеке должен быть не менее 20×20 мм, контрастность печати – 40%. На дисплеях вендинговых аппаратов и других устройств, демонстрирующих QR-код, его размер будет не менее 20х20 мм.

Яркость экрана должна быть не менее 250 кд/м2, код должен отображаться не менее 40 секунд либо до следующего расчета.

Для электронных чеков нужно указывать:

тег 1125 «Признак расчета в Интернет» — «1»;

тег 1187 «Место расчетов» — адрес сайта;

тег 1008 «Телефон или почта покупателя» — соответствующие сведения.

Эти требования распространяются и на чеки коррекции.

При продаже маркированных товаров в ФФД 1.2 в уведомлении о реализации надо будет указывать:

часовую зону (тег 1011);

номер фискального документа (тег 2040);

при онлайн-продаже — «признак расчета в Интернет» (тег 1125).

Для товаров, подлежащих обязательной маркировке, в реквизитах «Планируемый статус товара» (тег 2003) и «Присвоенный статус товара» (тег 2110) добавлены два новых значения:

«5» — штучный товар в стадии реализации;

«6» — мерный товар реализован.

Для пилотного проекта ФНС и банков утвердили список тегов для отображения в чеках реквизитов банковских транзакций:

1234 — сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;

1235 — сведения об оплате безналичными;

1236 — признак способа оплаты безналичными;

1237 — идентификаторы безналичной оплаты;

1238 — дополнительные сведения о безналичной оплате.

Эти теги для продавцов не обязательны.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031.

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