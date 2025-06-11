В списке подакцизных товаров могут появиться все виды бестабачных смесей

Даже если в смеси не содержится никотина, с товара хотят удерживать акциз. Это затронет в том числе жидкости для вейпов.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому нужно будет платить акцизы на все виды бестабачных смесей для нагревания, в том числе это касается жидкостей для вейпов.

С 1 января 2025 года бестабачные никотинсодержащие жидкости для вейпов входят в список подакцизных товаров. В марте 2025 года начал действовать закон, по которому никотинсодержащей продукцией считаются как никотинсодержащие, так и безникотиновые жидкости для вейпов.

Из-за этих изменений сенаторы решили изменить список подакцизных товаров, который закреплен в НК.

«Распространение акциза на все виды бестабачных смесей для нагревания позволит также пресечь недобросовестные практики отдельных производителей, добавляющих в бестабачные смеси для нагревания скрытый никотин и использующих в описании состава формулировку “может содержать никотин”, и тем самым уклоняющихся от уплаты акциза», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что изменения позволят снизить возможность покупки нежелательной продукции, а также приведут к увеличению федеральных доходов.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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