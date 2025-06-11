Эксперт рассказала, что обязательно нужно включить в политику обработки персональных данных в 2025 году
Политика обработки персональных данных (ПД) должна включать шесть разделов:
№
Название раздела
Что указать
1
Общие положения
Раскрывают основные понятия: объект ПД, субъект ПД, обработка персональных данных и другие.
2
Цели обработки персональных данных
Цели должны быть четкими, конкретными и законными.
3
Правовые основания
Перечисляют нормативные акты, которыми руководствуется оператор при работе с персданными: федеральные законы, учредительные документы, договоры с субъектами ПД, согласие на обработку.
4
Объем и категории обрабатываемых сведений, категории субъектов ПД
Обозначают группы лиц, чьи данные собираются и обрабатываются, а также категории ПД: общедоступные, специальные биометрические и др.
5
Порядок и условия обработки ПД
Описывают конкретные действия с данными (сбор, хранение, передача и др.), способы обработки (автоматизированные и неавтоматизированные) + сроки.
6
Актуализация, изменение, удаление и уничтожение ПД
Также регламентируют ответы на запросы субъектов на доступ к ПД.
В 2025 году в политике обработке персональных данных нужно особое внимание уделить использованию cookies и других технологий отслеживания: указать, какие cookies используются на сайте и для каких целей, а также предоставить информацию о том, как пользователи могут управлять настройками cookies.
Важно прописать информацию о новых требованиях к трансграничной передаче данных: указать, какие меры принимаются для обеспечения безопасности данных при их передаче за пределы России (соглашение с иностранными партнерами). А также внести информацию о третьих лицах: указать, передаются ли персональные данные третьим лицам, и если да, то на каких условиях и для каких целей.
Важно, что работники должны подписать соглашение на передачу своих персональных данных аутсорсеру.
Узнайте больше о том, как перестроить свою работу с персональными данными, чтобы соответствовать новым требованиям закона. Читайте подробный конспект вебинара.
Его подготовила Елена Ярушкина — кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровня квалификации), эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, продюсер-методолог Центра обучения «Клерка».
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