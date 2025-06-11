Эксперт рассказала, что обязательно нужно включить в политику обработки персональных данных в 2025 году

Три пункта, которые должны быть в 2025 году у всех операторов персональных данных, связаны с использованием cookies, трансграничной передачей информации и с тем, какая информация будет передаваться третьим лицам.

Политика обработки персональных данных (ПД) должна включать шесть разделов:

№ Название раздела Что указать 1 Общие положения Раскрывают основные понятия: объект ПД, субъект ПД, обработка персональных данных и другие. 2 Цели обработки персональных данных Цели должны быть четкими, конкретными и законными. 3 Правовые основания Перечисляют нормативные акты, которыми руководствуется оператор при работе с персданными: федеральные законы, учредительные документы, договоры с субъектами ПД, согласие на обработку. 4 Объем и категории обрабатываемых сведений, категории субъектов ПД Обозначают группы лиц, чьи данные собираются и обрабатываются, а также категории ПД: общедоступные, специальные биометрические и др. 5 Порядок и условия обработки ПД Описывают конкретные действия с данными (сбор, хранение, передача и др.), способы обработки (автоматизированные и неавтоматизированные) + сроки. 6 Актуализация, изменение, удаление и уничтожение ПД Также регламентируют ответы на запросы субъектов на доступ к ПД.

В 2025 году в политике обработке персональных данных нужно особое внимание уделить использованию cookies и других технологий отслеживания: указать, какие cookies используются на сайте и для каких целей, а также предоставить информацию о том, как пользователи могут управлять настройками cookies.

Важно прописать информацию о новых требованиях к трансграничной передаче данных: указать, какие меры принимаются для обеспечения безопасности данных при их передаче за пределы России (соглашение с иностранными партнерами). А также внести информацию о третьих лицах: указать, передаются ли персональные данные третьим лицам, и если да, то на каких условиях и для каких целей.

Важно, что работники должны подписать соглашение на передачу своих персональных данных аутсорсеру.

Узнайте больше о том, как перестроить свою работу с персональными данными, чтобы соответствовать новым требованиям закона. Читайте подробный конспект вебинара.

Его подготовила Елена Ярушкина — кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровня квалификации), эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, продюсер-методолог Центра обучения «Клерка».