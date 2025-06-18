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 6-НДФЛ

Эксперт привела чек-лист перед началом заполнения 6-НДФЛ в 2025 году

Действующая в 2025 году форма расчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024).
Эксперт привела чек-лист перед началом заполнения 6-НДФЛ в 2025 году

Этим же приказом утверждены порядок заполнения формы и ее электронный формат (приложения № 2 и 3). Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» напомнила Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», внешний финдиректор компаний, руководитель оренбургского подразделения ФАБА «ПлатинУМ», владелец лицензированной онлайн-школы для бухгалтеров и финдиректоров «Школа бизнеса ЮлБи», автор блогов.

Также она дала чек-лист перед началом формирования 6-НДФЛ:

  1. Все кадровые документы проведены: приемы/переводы/увольнения.

  2. Учтены все отпуска, командировки, больничные и другие отсутствия или дополнительные

    присутствия работников.

  3. Закрыты ГПХ-договоры.

  4. Данные по физлицам не дублируются и корректны.

  5. Итоговые суммы доходов и НДФЛ в 6-НДФЛ совпадают с данными регистров налогового

    и бухгалтерского учета.

  6. Доходы распределены по видам — основная зарплата, премии, районные коэффициенты,

    северные надбавки.

  7. Если есть доходы с новыми КБК (например, районные коэффициенты или северные

    надбавки), проверяем их выделение.

  8. Даты удержания НДФЛ соответствуют датам фактической выплаты дохода.

Присоединяйтесь к трансляции, впереди целых три дня самой важной и актуальной информации. Подключиться.

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Автор

Елена Балаклицкая
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Коллеги, всем привет! Мы начали первый день уже восьмой всероссийской конференции для бухгалтеров. На этот раз проводим ее онлайн и целых три дня. Буду держать вас в курсе выступлений, показывать эксклюзивы из презентаций и соберу для вас ссылки на все горячие новости.

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