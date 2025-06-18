Эксперт привела чек-лист перед началом заполнения 6-НДФЛ в 2025 году

Действующая в 2025 году форма расчета 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (в редакции от 09.01.2024).

Этим же приказом утверждены порядок заполнения формы и ее электронный формат (приложения № 2 и 3). Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» напомнила Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», внешний финдиректор компаний, руководитель оренбургского подразделения ФАБА «ПлатинУМ», владелец лицензированной онлайн-школы для бухгалтеров и финдиректоров «Школа бизнеса ЮлБи», автор блогов.

Также она дала чек-лист перед началом формирования 6-НДФЛ:

Все кадровые документы проведены: приемы/переводы/увольнения. Учтены все отпуска, командировки, больничные и другие отсутствия или дополнительные присутствия работников. Закрыты ГПХ-договоры. Данные по физлицам не дублируются и корректны. Итоговые суммы доходов и НДФЛ в 6-НДФЛ совпадают с данными регистров налогового и бухгалтерского учета. Доходы распределены по видам — основная зарплата, премии, районные коэффициенты, северные надбавки. Если есть доходы с новыми КБК (например, районные коэффициенты или северные надбавки), проверяем их выделение. Даты удержания НДФЛ соответствуют датам фактической выплаты дохода.

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