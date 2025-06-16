Депутаты приняли закон о создании ГИС Антикартель

Новая система будет проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ всех закупочных процедур.

11 июня 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы создания системы предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений – ГИС Антикартель.

Оператором системы будет Федеральная антимонопольная служба. Положение о ГИС утвердит кабмин: там будут определены ее задачи, принципы работы, функции пользователей и список поставщиков информации.

«Система позволит проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% закупочных процедур, а также оперативно получать информацию», — пишет ФАС.

На создание системы в бюджете на 2025 год уже выделен 241 млн рублей, отмечается в сопроводительных документах к закону.

По мнению ФАС, закон обеспечит экономию бюджетных средств за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.

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