1С купила контрольную долю в компании «Селлематик»»
Компания 1С купила 51% в компании «Селлематикс», которая занимается аналитикой и исследованиями в сфере онлайн-торговли. Остальная часть компании осталась у прежних владельцев, в том числе у Сергея Молчанова и других.
Гендиректор 1С Борис Нуралиев заявил, что компания хочет развивать решения для торговли и маркетплейсов.
«Селлематикс» работает с 2022 года и предлагает два сервиса:
Sellematics — анализирует цены, репутацию и представленность брендов на онлайн-площадках;
Sellmonitor — помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами на маркетплейсах.
Среди клиентов — ВТБ, СДЭК, Uzum, бренды «Снежная королева», «Китфорт», «Боржоми» и другие. В 2024 году выручка компании составила 145 млн рублей, прибыль — 3,8 млн рублей.
1С — крупный разработчик софта для бизнеса, занимает 80% рынка ERP в России. Владелец и гендиректор — Борис Нуралиев, он попал в список миллиардеров Forbes с капиталом $1,3 млрд.
По данным Data Insight, в 2024 году рынок онлайн-торговли в России вырос на 39% и достиг 11,2 трлн рублей. Основной рост обеспечили маркетплейсы Wildberries и Ozon. Ожидается, что в 2025 году рынок вырастет до 14 трлн рублей, но темпы замедлятся.
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