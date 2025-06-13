1С купила контрольную долю в компании «Селлематик»»

1С приобрела контрольный пакет в аналитической компании «Селлематикс», чтобы усилить позиции в сфере онлайн-торговли и маркетплейсов.

Компания 1С купила 51% в компании «Селлематикс», которая занимается аналитикой и исследованиями в сфере онлайн-торговли. Остальная часть компании осталась у прежних владельцев, в том числе у Сергея Молчанова и других.

Гендиректор 1С Борис Нуралиев заявил, что компания хочет развивать решения для торговли и маркетплейсов.

«Селлематикс» работает с 2022 года и предлагает два сервиса:

Sellematics — анализирует цены, репутацию и представленность брендов на онлайн-площадках;

Sellmonitor — помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами на маркетплейсах.

Среди клиентов — ВТБ, СДЭК, Uzum, бренды «Снежная королева», «Китфорт», «Боржоми» и другие. В 2024 году выручка компании составила 145 млн рублей, прибыль — 3,8 млн рублей.