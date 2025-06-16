Пособие по болезни выплатят, если работник заболел в отпуске — Соцфонд

Отпуск можно будет продлить на дни больничного или перенести.

Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, ему полагается пособие по временной нетрудоспособности, напоминает СФР.

Чтобы получить пособие, нужно оформить больничный лист. Отпуск при этом можно будет продлить на дни больничного или перенести.

После оформления электронного листка нетрудоспособности данные из больницы поступят в Соцфонд, а оттуда — работодателю.

Компания отправит в СФР сведения, необходимые для назначения выплаты, когда получит уведомление о закрытии больничного.

Размер пособия временной нетрудоспособности рассчитает СФР и пришлет деньги на карту по реквизитам банковского счета или по почте.

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