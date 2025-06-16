Wildberries собирается продавать недвижимость

Татьяна Ким рассказала, что уже идут переговоры с двумя проектами.

Маркетплейс Wildberries будут продавать недвижимость. Об этом рассказала руководитель объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — сказала Татьяна Ким.

По ее словам, РВБ регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки. Так, уже можно доставлять товары, минуя сортировочные центры. С марта компания запустила сервис WB Track, с помощью которого клиенты отправляют посылки между пунктами выдачи заказов.

Wildberries уже продает дачные дома и бани, а также плавучие дома. С 2024 года на маркетплейсе продаются автомобили.