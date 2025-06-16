ККТ разрешили не использовать в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой
Список таких населенных пунктов будут утверждать местные власти.
Закон об освобождении бизнеса от обязанности использовать ККТ в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой Госдума приняла в третьем чтении.
Перечень таких населенных пунктов будет утверждать высший исполнительный орган субъекта РФ, на территории которого введено военное положение.
Что может быть основанием для включения населенного пункта в перечень:
ведение на территории населенного пункта боевых действий;
введение на территории населенного пункта ограничений по использованию сетей связи общего пользования и (или) средств связи.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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