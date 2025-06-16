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ККТ разрешили не использовать в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой

Список таких населенных пунктов будут утверждать местные власти.

Закон об освобождении бизнеса от обязанности использовать ККТ в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой Госдума приняла в третьем чтении.

Перечень таких населенных пунктов будет утверждать высший исполнительный орган субъекта РФ, на территории которого введено военное положение.

Что может быть основанием для включения населенного пункта в перечень:

  • ведение на территории населенного пункта боевых действий;

  • введение на территории населенного пункта ограничений по использованию сетей связи общего пользования и (или) средств связи.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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