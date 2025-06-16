В Коми в 2025 году оставили пониженные ставки по УСН

Для ряда отраслей действуют ставки 1% при доходной УСН и 5% — при доходно-расходной.

Для бизнеса на УСН в Республике Коми в 2025 году продолжают действовать такие ставки:

для объекта налогообложения «доходы» — 4%;

«доходы минус расходы» — 10%.

При этом для некоторых категорий налогоплательщиков, работающих в регионе, установлены льготные ставки, пишет региональное УФНС:

1% — по объекту «доходы»;

5% — «доходы минус расходы».

Кто может применять эти ставки:

компании, которые занимаются разработками в области ИТ;

социально ориентированные НКО;

организации и ИП, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов;

организации и ИП, признанные социальными и включенные в реестр МСП;

организации и ИП, зарегистрированные в Арктической зоне и получившие статус резидента.

При регистрации впервые бизнес на УСН в течение первых двух налоговых периодов может воспользоваться налоговыми каникулами со ставкой 0%. Такое право есть у предпринимателей, которые занимаются производством одежды, мебели, текстильных и кожаных изделий, ремонтом машин, оборудования и электромонтажными работами, и другими видами деятельности: региональный закон от 20.04.2015 № 9-РЗ.

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