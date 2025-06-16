💳 Выдачи кредиток за год уменьшились в два раза

Банки урезают лимиты по кредиткам даже действующим клиентам. С начала 2025 года условия по картам ухудшаются.

В мае 2025 года банки выдали россиянам чуть больше миллиона кредитных карт. Это на 60% меньше, чем год назад, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Также уменьшились лимиты по картам: их общий объем по итогам месяца составил 128 млрд рублей, что тоже в два раза меньше, чем годом ранее, пишут «Известия».

«В условиях жесткого регулирования со стороны ЦБ банки гораздо хуже одобряют новые лимиты по кредитным картам», — сказал глава группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В среднем лимит по кредиткам составляет 127 тыс. рублей. Падение показателей по сравнению с 2024 годом продолжается с начала 2025 года. За пять месяцев число выданных кредиток упало вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция 18-20 июня: проведите три дня с лучшими экспертами страны.