Рекорд: студенты подали в 1,5 раза больше заявок на стартапы своих бизнес-проектов

Завершился прием заявок в рамках четвертой очереди конкурса-2025 «Студенческий стартап». Всего было подано 11,6 тыс. бизнес-проектов, это на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Конкурс “Студенческий стартап„ способствует развитию студенческого предпринимательства и достижению технологического лидерства – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным. В 2025 году на участие в конкурсе было подано 11,6 тыс. заявок – это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. К концу лета планируется отобрать 2,5 тыс. победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей на реализацию стартапа», – подчеркнул вице-премьер.

Заявки на участие в конкурсе подали учащиеся 345 университетов из 81 региона, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Наибольшее количество заявок поступило из Татарстана, Москвы, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Пермского края и Новосибирской области. Благодаря конкурсу студенты со всей страны получают возможность проявить свои таланты в области технологического предпринимательства. Важно, что большинство присланных на конкурс проектов соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Так, например, часть проектов напрямую связаны с развитием цифровых технологий, созданием новых приборов и интеллектуальных производственных технологий», – сказал Фальков.

В том числе на конкурс поступили бизнес-проекты от обучающихся в российских вузах иностранных студентов 30 стран.

«Рекордное число заявок по конкурсу “Студенческий стартап„ – ожидаемый итог на фоне того интереса и ажиотажа в университетской среде, который был проявлен к данной мере поддержки еще до запуска приема заявок. Мы видим результаты, которые показывают компании, созданные победителями конкурса прошлых лет, и уверены, что впереди еще множество историй успеха», – заявил гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Он добавил, что в 2025 году самыми востребованными направлениями у заявителей стали цифровые и биотехнологии, а также креативные индустрии.

Конкурс «Студенческий стартап» проходит с 2022 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С 2025 года в проекте участвуют аспиранты и ординаторы.

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