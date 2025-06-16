Материнский капитал при рождении второго и последующих детей предлагают увеличить и платить повторно

16 июня 2025 года в Госдуму внесли законопроект об увеличении материнского капитала при рождении второго и последующих детей.

Автор законопроекта — депутат Нина Останина — отмечает, что сейчас маткапитал платят в двух размерах:

базовом – на первого ребенка и тем, кто получил материнский капитал до 2020 года;

повышенном – на второго ребенка или третьего, если маткапитал не был ранее получен.

«Таким образом, рождение второго ребенка приводит к дополнительной выплате лишь в размере 13% от основной при рождении первого ребенка. Такой подход видится неэффективным, в том числе, с точки зрения расходования бюджетных средств, и не приводит к ожидаемым результатам», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает, что при рождении (усыновлении) второго, третьего и каждого последующего ребенка начиная с 1 января 2026 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2026, материнский капитал будут платить повторно. При этом его размер увеличивается на 25%:

1 552 994,5 рубля — на второго ребенка;

2 631 405 рублей — на третьего ребенка и так далее.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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