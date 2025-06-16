Спрос предпринимателей на электронные банковские гарантии вырос более чем на 20%

ВТБ считает, что причина роста спроса на банковские гарантии – участие малого бизнеса в закупках.

Спрос на дистанционные банковские гарантии в банке ВТБ вырос на фоне участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках, оптимизации и цифровизации этих процессов. В сегменте МСП 65% гарантий в 2025 году выдают удаленно, заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

«Развитие цифровых каналов оформления гарантий – необходимый шаг для дальнейшей оптимизации клиентского пути и поддержки среднего и малого бизнеса. Электронные сервисы позволяют предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки», – сказал Еременко.

Число клиентов, получивших в ВТБ дистанционные экспресс-гарантии, выросло по сравнению с 2024 годом на 16%, а число выданных гарантий – на 22%.

Самый большой объем гарантийной поддержки получили компании из транспортного и инфраструктурного строительства – 29%. На торговлю приходится 18%, на машиностроение — 13%, на жилищное и коммерческое строительство – 12%.

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