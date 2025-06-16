Право быть участником ЖСК получили новые категории граждан

Правительство с 2025 года расширило число категорий граждан, которые могут быть участниками жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

На основании постановления от 09.06.2025 № 855 право стать участниками жилищно-строительных кооперативов получили участники:

специальной военной операции, имеющие статус ветеранов боевых действий;

участники отражения вооруженного вторжения в приграничные российские регионы.

Перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, был утвержден в 2012 году. До сих пор в него входили 11 категорий, в том числе многодетные семьи, сотрудники госнаучцентров, федеральных государственных образовательных организаций, государственных академий наук, работники оборонки, сотрудники ОВД и Росгвардии, имеющие спецзвания полиции.

Кабмин отмечает: преимущество ЖСК в том, что пайщики могут напрямую искать подрядчиков, отслеживать ход строительства и контролировать, как тратят их деньги. При этом итоговая стоимость квартиры обычно ниже рыночной, так как пайщики оплачивают строительные работы без банка-посредника.

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