С 30 мая 2025 у бухгалтеров появились особенности работы с персональными данными: таблица
Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп», основатель сервиса «Роском Онлайн», архитектор систем работы с персональными данными, эксперт по корпоративной защите персданных с 10-летним опытом.
Особенности работы бухгалтера с персональными данными таковы:
Обязанность/действие
Пояснение
Сбор и обработка персональных данных
Перед началом работы с любыми персданными (ФИО, контактные данные, банковские реквизиты и т. п.) необходимо убедиться, что эта деятельность соответствует требованиям законодательства, включая получение письменного согласия работников и контрагентов на обработку их данных.
Использование специализированных программ
Многие бухгалтерские программы позволяют автоматизировать процессы обработки персданных, но необходимо удостовериться, что используемые инструменты соответствуют российским стандартам безопасности и не передают данные за рубеж.
Контроль за соблюдением политики конфиденциальности.
Организация обязана разработать и утвердить внутреннюю политику обработки персданных, ознакомиться с которой работники должны ежегодно, включая бухгалтеров.
Обучение и информирование сотрудников
Все специалисты бухгалтерии должны проходить регулярное обучение по вопросам обработки персональных данных, включая проведение инструктажей и семинаров
Документирование процессов
Фиксируйте все операции, связанные с обработкой персональных данных, обеспечивая прозрачность процесса и возможность последующего контроля со стороны руководства и надзорных органов
Защита информации
Используйте защитные механизмы для предотвращения утечек данных, включая:
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