С 30 мая 2025 у бухгалтеров появились особенности работы с персональными данными: таблица

Сбор и обработка персональных данных

Перед началом работы с любыми персданными (ФИО, контактные данные, банковские реквизиты и т. п.) необходимо убедиться, что эта деятельность соответствует требованиям законодательства, включая получение письменного согласия работников и контрагентов на обработку их данных.