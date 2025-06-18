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 Защита персональных данных

С 30 мая 2025 у бухгалтеров появились особенности работы с персональными данными: таблица

Ответственность бухгалтера при работе с персданными стала шире с 30.05.2025.
С 30 мая 2025 у бухгалтеров появились особенности работы с персональными данными: таблица

Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп», основатель сервиса «Роском Онлайн», архитектор систем работы с персональными данными, эксперт по корпоративной защите персданных с 10-летним опытом.

Особенности работы бухгалтера с персональными данными таковы:

Обязанность/действие

Пояснение

Сбор и обработка персональных данных

Перед началом работы с любыми персданными (ФИО, контактные данные, банковские реквизиты и т. п.) необходимо убедиться, что эта деятельность соответствует требованиям законодательства, включая получение письменного согласия работников и контрагентов на обработку их данных.

Использование специализированных программ

Многие бухгалтерские программы позволяют автоматизировать процессы обработки персданных, но необходимо удостовериться, что используемые инструменты соответствуют российским стандартам безопасности и не передают данные за рубеж.

Контроль за соблюдением политики конфиденциальности.

Организация обязана разработать и утвердить внутреннюю политику обработки персданных, ознакомиться с которой работники должны ежегодно, включая бухгалтеров.

Обучение и информирование сотрудников

Все специалисты бухгалтерии должны проходить регулярное обучение по вопросам обработки персональных данных, включая проведение инструктажей и семинаров

Документирование процессов

Фиксируйте все операции, связанные с обработкой персональных данных, обеспечивая прозрачность процесса и возможность последующего контроля со стороны руководства и надзорных органов

Защита информации

Используйте защитные механизмы для предотвращения утечек данных, включая:

  • антивирусные программы;

  • резервное копирование важных файлов;

  • ограниченный доступ к чувствительным данным.

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