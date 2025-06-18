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 Камеральные налоговые проверки

❔ Возможность истребования пояснений после истечения срока камеральной проверки остается дискуссионной

Прямые и сложные разрывы по НДС после КНП, как правило, являются следствием представления контрагентом (иным звеном в цепочке) уточненной налоговой декларации с нулевыми показателями.

Претензии налогового органа должны основываться на доказательствах:

  1. Самого факта налогового разрыва.

  2. Причастности к нему налогоплательщика

Говоря о прямых и сложных разрывах после камеральной налоговой проверки на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия», налоговый эксперт Михаил Мухин отметил, что вопрос о возможности истребования пояснений после истечения срока КНП остается дискуссионным. И привел две позиции на этот счет.

Позиция

Источник в налоговой практике

Трехмесячный срок камеральной налоговой проверки не является пресекательным, а нарушение срока составления акта проверки — не существенное нарушение процедуры привлечения к ответственности и не может быть основанием для отмены принятого по итогам проверки решения

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2024 № Ф05-3304/2024 по делу № А40-132157/2023

Налогоплательщик вправе предполагать, что у налогового органа нет сомнений в правомерности применения заявленных в декларации налоговых вычетов, если в срок, установленный п. 2 ст. 88 НК для проведения камеральной проверки, налоговый орган не обращается к нему с требованием представить документы, подтверждающие их обоснованность

Постановление Президиума ВАС от 17.11.2009 № 10349/09

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