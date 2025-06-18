❔ Возможность истребования пояснений после истечения срока камеральной проверки остается дискуссионной

Трехмесячный срок камеральной налоговой проверки не является пресекательным , а нарушение срока составления акта проверки — не существенное нарушение процедуры привлечения к ответственности и не может быть основанием для отмены принятого по итогам проверки решения

Налогоплательщик вправе предполагать, что у налогового органа нет сомнений в правомерности применения заявленных в декларации налоговых вычетов, если в срок, установленный п. 2 ст. 88 НК для проведения камеральной проверки, налоговый орган не обращается к нему с требованием представить документы, подтверждающие их обоснованность