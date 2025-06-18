❔ Возможность истребования пояснений после истечения срока камеральной проверки остается дискуссионной
Претензии налогового органа должны основываться на доказательствах:
Самого факта налогового разрыва.
Причастности к нему налогоплательщика
Говоря о прямых и сложных разрывах после камеральной налоговой проверки на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия», налоговый эксперт Михаил Мухин отметил, что вопрос о возможности истребования пояснений после истечения срока КНП остается дискуссионным. И привел две позиции на этот счет.
Позиция
Источник в налоговой практике
Трехмесячный срок камеральной налоговой проверки не является пресекательным, а нарушение срока составления акта проверки — не существенное нарушение процедуры привлечения к ответственности и не может быть основанием для отмены принятого по итогам проверки решения
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2024 № Ф05-3304/2024 по делу № А40-132157/2023
Налогоплательщик вправе предполагать, что у налогового органа нет сомнений в правомерности применения заявленных в декларации налоговых вычетов, если в срок, установленный п. 2 ст. 88 НК для проведения камеральной проверки, налоговый орган не обращается к нему с требованием представить документы, подтверждающие их обоснованность
Постановление Президиума ВАС от 17.11.2009 № 10349/09
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