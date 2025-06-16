На АУСН с объектом «доходы минус расходы» можно учесть полученные убытки. Если меняли объект и вернулись на доходно-расходный, можно учесть остаток убытков.

Если у налогоплательщика на АУСН с объектом «доходы минус расходы» возник убыток, на его сумму можно уменьшить налоговую базу в последующие месяцы.

Об этом 16 июня 2025 года представитель ИФНС России № 20 по г. Москве рассказал на вебинаре «АвтоУСН». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Убыток можно переносить из месяца в месяц, пока его не учтут. Его перенос допускается на протяжении всего периода эксперимента, пока плательщик применяет АУСН с объектом «доходы минус расходы». Убытки, полученные в разных месяцах, учитывают в той очередности, в которой они возникли. Например, сначала убыток за сентябрь, потом – за октябрь.

Если налогоплательщик перешел на АУСН с объектом «доходы» — учесть убытки не получится. Но если он опять вернется на АУСН с объектом «доходы минус расходы», неиспользованный остаток убытка можно учесть.

Убытки, полученные на других налоговых режимах, на АУСН учесть нельзя.