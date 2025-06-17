Доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%

Доля рубля в расчетах за российский экспорт в апреле 2025 года впервые достигла 52,3%: это на 11,9 п. п. больше, чем год назад.

Больше платить рублями стали все мировые регионы, следует из данных Центробанка. Самый большой рост показали рублевые платежи у африканских стран – на 37,7 п. п. за год — до 98,3%.

Увеличились рублевые расчеты за российский экспорт у стран Океании – до 91,1% с 68%, Азии — до 48,9% с 36,7%. Также больше расчетов перешли на рубли в странах Карибского бассейна: до 95%, на 8,7 п. п. Доля рублевых операций за экспорт выросла в Европе — на 4,3 п. п. — до 62,8%.

При этом сократились до минимума платежи в недружественной валюте: до 14,1% с 19,3% год назад. В ряде регионов они уменьшились до исторического минимума: в Америке – до 42,3%, Азии – до 12,2%, Африке – до 1%.

Сократилась и доля дружественных валют в расчетах: до 33,6% с 40,3% годом ранее. Больше всего их используют страны Азии — 38,9%, а в остальных регионах ее доля ниже 10%.

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