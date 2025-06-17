❗ С 1 июля 2025 компания «1С» снова повысит расценки на свои продукты

Как было заявлено компанией ранее, в 2025 году 1С планирует поэтапное повышение цен на ряд программных продуктов «1С:Предприятие 8».

С 1 июля 2025 года изменения коснутся типовых программных продуктов для крупных организаций, лицензий уровня КОРП и специализированных решений.

Руководитель отдела продаж 1С Наталья Якшилова сообщает, что до даты повышения цен можно купить продукты по текущей стоимости.

Заявки, поданные до 30 июня включительно, будут отгружены по старым ценам до соответствующих крайних сроков. А неотгруженные заявки со старыми ценами после 30.06.2025 аннулируют.

Ранее было заявлено, что отгрузка продуктов по заявкам, поданным до 30.06.2025 включительно, будет по прежней стоимости до 31.07.2025 включительно. 1 августа все неотгруженные заявки со старыми ценами будут отклонены, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.

С 1 апреля 2025 года 1С повысила цены на типовые продукты (базовые версии, основные поставки версии ПРОФ, клиентские и серверные лицензии), а также отраслевые решения для небольших и средних организаций.

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