В случае смерти ИП платить за него налоги не нужно, а задолженность по ним должны погасить наследники

Электронную подпись и ККТ умершего предпринимателя налоговики снимут с регистрации.

После смерти ИП прекращается его регистрация в качестве предпринимателя. Что будет с его ККТ, электронной подписью и обязанностями по уплате налогов – ФНС пояснила в письме от 04.06.2025 № КВ-16-14/161@.

Обязанности и имущество ИП Что будет после смерти ИП ККТ предпринимателя Налоговики снимут ее с регистрации в одностороннем порядке без заявления пользователя Обязанности по уплате транспортного, земельного и налога на имущество Прекращаются со смертью физлица-налогоплательщика. Даже если уже пришло налоговое уведомление Задолженности по налогам на имущество Погашаются наследниками в пределах стоимости наследственного имущества Электронная подпись ИП Сертификат ключа проверки электронной подписи аннулируют. Применять КЭП после смерти ИП невозможно Доверенность, выданная уполномоченному лицу Можно вести ЭДО, используя для подписания отчетности только свою квалифицированную электронную подпись как представителя

После перехода земельного участка и недвижимого имущества по наследству, налоги исчисляются начиная со дня открытия наследства, отмечено в письме.

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