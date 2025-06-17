До 1 июля 2025 нужно уплатить переменную часть страховых взносов

Обязанность есть у ИП, адвокатов, нотариусов и других лиц с частной практикой.

Не позднее 1 июля нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с дохода более 300 тыс. рублей за 2024 год, напоминает ФНС.

Это должны сделать ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой.

Совокупный фиксированный размер страховых взносов за 2025 год составляет 53 658 рублей. Эту сумму нужно перечислить до 29 декабря 2025 года.

Если ИП прекращает деятельность, заплатить страховые взносы нужно в течение 15 календарных дней с даты его снятия с учета в налоговом органе.

ИП, которые работают не с начала года или прекратили деятельность до его окончания, считают сумму страховых взносов пропорционально отработанным месяцам. За неполный месяц рассчитывают сумму пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату регистрации прекращения деятельности в качестве ИП.

Платить взносы нужно даже если деятельность не велась, предупреждают налоговики.

Рассчитать сумму страховых взносов можно на сайте ФНС через сервис «Калькулятор расчета страховых взносов».

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