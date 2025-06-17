Мишустин: примерно 70% доходов федерального бюджета пришлись на ненефтегазовые отрасли

Основными донорами в 2025 году российского бюджета стали обрабатывающий сектор, сельское хозяйство и сфера услуг.

Почти 2/3 доходов федерального бюджета за отчетный период пришлись на ненефтегазовые отрасли: обрабатывающий сектор, сельское хозяйство и сферу услуг. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение федерального бюджета в I квартале 2025 года.

«Основой [доходов федерального бюджета] остаются ненефтегазовые отрасли – обработка, сельское хозяйство, услуги. На них пришлось почти две трети доходов», — сказал премьер-министр

Это особенно важно, учитывая волатильность мирового нефтегазового рынка, добавил он.

Также глава кабмина отметил, что ВВП за первые 3 месяца прибавил около 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, увеличился объем инвестиций.

При этом социальные расходы, включая выплаты семьям с детьми, а также людям старшего поколения проводились с опережением графика.